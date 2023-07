Ấm áp những lớp học quân dân

Thầy giáo mang quân hàm xanh

Trung tá Phạm Đức Trọng, Chính trị viên Phó đồn Biên phòng Long Hòa, cán bộ phụ trách lớp học, cho biết, lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh trong xã Long Hòa do Chi đoàn Đồn biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TPHCM) tổ chức từ giữa tháng 6-2023. Thầy giáo đứng lớp là những cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Các thầy tăng cường nhiều video bài giảng của giáo viên bản địa, giúp các em vừa hứng thú học tập vừa nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh.

Em Hoài An, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Đồng Hòa (xã Long Hòa), kể, vào chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần, em cùng nhóm bạn đến Đồn biên phòng Long Hòa để học tiếng Anh. Các chú bộ đội không những dạy phát âm, đọc viết mà còn kể chuyện bằng tiếng Anh nên các em thấy vui vẻ, dễ nhớ, dễ làm theo những câu từ được hướng dẫn.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM, thông tin, Đồn biên phòng Long Hòa không chỉ mở lớp dạy tiếng Anh mà còn mở lớp dạy bơi cho trẻ em, thu hút nhiều trẻ tham gia. Không riêng Đồn biên phòng Long Hòa, nhiều năm nay, chương trình mở lớp học, dạy nghề và dạy kỹ năng sống dành cho trẻ em, học sinh, người dân vùng biên giới biển được các đồn, đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực.

Người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) luôn nhắc về lớp học tình thương do cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An thành lập. Các thầy giáo với quân hàm xanh trên vai đã mở lớp dạy vi tính, giúp người dân xã đảo biết sử dụng thiết bị công nghệ, tiếp cận internet. Lớp học chỉ là căn phòng nhỏ hơn 10m2, với dãy máy vi tính đơn sơ, nhưng luôn đông đủ học viên. Thầy nỗ lực để bài giảng trở nên đơn giản nhất có thể, trò thì nhiệt tình hỏi, thực hành. Học viên ban đầu là các em nhỏ trong xã, về sau nhiều người dân lớn tuổi là ngư dân, diêm dân cũng tham gia.

“Nâng bước em đến trường”

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, cho biết, huyện Cần Giờ có 3 xã, trong đó có 1 xã đảo và 1 thị trấn nằm ở vị trí giáp biển. Phiên hiệu của các đồn biên phòng cũng chính là tên gọi của xã, thị trấn ở Cần Giờ. Bộ đội Biên phòng TPHCM mở nhiều lớp dạy chữ, dạy nghề, kỹ năng sống nhằm chăm lo cho các em, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ở địa phương.

Nhiều năm qua, chương trình mở lớp dạy học, dạy nghề cho trẻ em, học sinh đã trở thành phong trào sâu rộng của các đồn biên phòng Thạnh An, Cần Thạnh, Long Hòa cũng như các đơn vị của Bộ đội Biên phòng TPHCM. Chương trình các lớp học đều thiết thực, bổ ích đối với trẻ em, học sinh, người dân vùng biển, như tin học, ngoại ngữ, bơi lội…

Bên cạnh mở các lớp học, 100% cán bộ, chiến sĩ các đồn, đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM còn đóng góp vào chương trình học bổng “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”.

Chỉ huy Đồn biên phòng Thạnh An cho biết, đồn vừa trao 10 suất học bổng cho các em học sinh trong xã là con nuôi đồn biên phòng và các em được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng kinh phí trên 160 triệu đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, các đơn vị trong lực lượng đã cử cán bộ, chiến sĩ đi tập huấn sư phạm về dạy chữ phổ cập tiểu học. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị còn nhận đỡ đầu, hỗ trợ học bổng và dụng cụ học tập, giúp các em đến trường. Trong hơn 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng TPHCM trao cho học sinh cả ngàn suất học bổng và hơn 300 chiếc xe đạp, trị giá hàng trăm triệu đồng.

“Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Trường THCS-THPT Thạnh An có 42 học sinh tham gia. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thạnh An đã phối hợp với nhà trường dùng đò đưa 42 em đi thi và phụ lo cho các em trong khả năng của chúng tôi. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình nghĩa quân dân…”, Đại tá Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.