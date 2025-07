Đặc khu Phú Quý đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, mạnh, bền vững

Chiều 25-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức diễn ra, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại đặc khu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Phú Quý đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, thực hiện cơ bản hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận. Đáng chú ý, hàng năm thu ngân sách tại đặc khu vượt khoảng 120% và thu hút du khách vượt trên 462.000 lượt, doanh thu dịch vụ du lịch vượt 210 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ đặc khu Phú Quý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngành khai thác hải sản tại đặc khu tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 559 tàu cá, 3.820 lao động, hoạt động khá hiệu quả, gắn kết giữa phát triển kinh tế, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngoài ra, đặc khu Phú Quý đang xây dựng và phát triển đồng bộ các cơ sở hậu cần nghề cá, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước xây dựng Phú Quý trở thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực Nam Trung bộ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc khu Phú Quý tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo 2 trụ cột chính. Trong đó, kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực, gắn với ngành du lịch, thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, từng bước chuyển đổi xanh; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống an toàn, cảnh quan “xanh - sạch - đẹp ”; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, nhấn mạnh, thời gian tới, tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của đặc khu, xây dựng và phát triển toàn diện Phú Quý trong chiến lược phát triển kinh tế, bảo vệ thực địa, phát triển xanh, gắn với bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng đặc khu Phú Quý phát triển mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, là căn cứ hậu phương vững chắc cho quần đảo Trường Sa. Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển, nhất là khai thác, chế biến hải sản, thương mại - dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực Đông Nam Tổ quốc và hướng tới của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, phát triển dịch vụ vận tải biển, gắn với bảo vệ môi trường và du lịch bền vững.

Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) là một trong 13 đặc khu của cả nước. Nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, đặc khu có diện tích 18km², dân số hơn 32.000 người, sở hữu tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, khai thác hải sản và giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh biển đảo.

TIẾN THẮNG