An Giang đầu tư 457 tỷ đồng xây thêm 3 hồ chứa nước vùng Bảy Núi

Ngày 24-5, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (chủ đầu tư) cho hay, tỉnh này sẽ xây thêm 3 hồ: Tà Lọt, Núi Dài 2 và Cô Tô nằm trên địa bàn 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên với tổng dung tích 1,3 triệu m 3 .

Trong đó, hồ Núi Dài 2 và Tà Lọt rộng hơn 22ha, sức chứa hơn 500.000m3, hồ Cô Tô rộng gần 10ha, dung tích gần 200.000m3, tổng kinh phí 457 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, đường quản lý vận hành, nhà quản lý…

Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024. Đây là khu vực thường thiếu nước cục bộ vào mùa khô, có tổng dân số khoảng 270.000 người.

Tịnh Biên và Tri Tôn là hai huyện cách khá xa trung tâm hành chính tỉnh An Giang, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ðể cải thiện cuộc sống đồng bào vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục việc thiếu nước của đồng bào vào mùa khô hạn, giai đoạn 2018-2020, tỉnh An Giang đã xây dựng một số hồ thủy lợi (gồm: Hồ Soài So, Soài Check, Ô Thum, Ô Tà Sóc… ) và 3 trạm bơm điện với tổng kinh phí hơn 360 tỷ đồng.

Bảy Núi hay còn gọi Thất Sơn là vùng đất núi đồi (độ cao 50-710m) xen lẫn đồng bằng thuộc 4 huyện, thành phố của An Giang gồm: TP Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn và huyện Thoại Sơn.