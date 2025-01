An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 22kg ma túy

Ngày 3-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, vừa bàn giao đối tượng và tang vật vụ vận chuyển trái phép hơn 22kg ma túy cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 26-12, Tổ công tác gồm các đơn vị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Đoàn 3 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú đã mật phục tại khu vực bến đò Chăm (thuộc tổ 13, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú).

Vào lúc 20 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 67L1-336... nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Thông (đứng giữa) cùng toàn bộ tang vật

Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy là Trình Văn Thông (sinh năm 1990, thường trú tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới). Trên xe của Thông chở một thùng xốp chứa 20 túi nilông màu vàng được hàn kín, bên trong mỗi túi chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Tiếp tục kiểm tra bên trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 túi nilông màu xanh, cũng chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Tổ công tác đã đưa người, tang vật và phương tiện có liên quan về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong quá trình làm việc ban đầu, Thông khai nhận cách đây mấy tháng có quen biết với một người đàn ông gọi là “Anh Hai” (người Campuchia, không rõ họ tên). Vào ngày 25-12, “Anh Hai” thuê Thông vận chuyển “hàng đá” (không rõ số lượng) sang Việt Nam và hứa trả công 200 triệu đồng. Thông đồng ý và vận chuyển số ma túy này theo yêu cầu.

Đối tượng Trình Văn Thông tại cơ quan điều tra

Ngày 29-12, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đã kết luận, tang vật thu giữ được bao gồm hơn 20kg ma túy loại Methamphetamine và 2kg ma túy loại Ketamine.

Chỉ trong tháng 12-2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lập 3 chiến công lớn khi thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025: thu giữ hơn 500kg pháo, 12kg vàng và 22kg ma túy đá trên tuyến biên giới thuộc TP Châu Đốc, huyện An Phú.

THÀNH NHƠN