Vụ ô tô tông hai mẹ con tử vong ở Bình Tân: Tài xế ra trình diện ở Đồng Tháp

Trưa 16-6, nam tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn khiến hai mẹ con tử vong trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) đã đến Công an phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trình diện.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã phối hợp Công an phường An Lạc di lý người này về TPHCM để lấy lời khai và xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 tối 15-6, xe ô tô con lưu thông hướng từ Bến xe Miền Tây ra Quốc lộ 1 bất ngờ tông đổ dải phân cách, lao sang làn xe máy và tông vào nhiều phương tiện. Chiếc xe chỉ dừng lại khi cuốn một xe máy vào gầm và lao lên vỉa hè.

Chiếc xe Jeep gây tai nạn vào tối 15-6. Ảnh: AX

Vụ việc khiến bà B.T.C (72 tuổi) và con gái N.T.T (49 tuổi), cùng ngụ quận Tân Bình, tử vong tại chỗ. Một người đàn ông đi xe máy bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Triều An. Hai người trên ô tô được cho là đã rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ. Ảnh: AX

Liên quan vụ việc, sáng 16-6 ông L.H.T (45 tuổi, ngụ quận 8) xác nhận là người đứng tên sở hữu xe Jeep Sahara BKS 51K-314.07 – phương tiện gây tai nạn. Tuy nhiên, ông T. cho biết đã ủy quyền sử dụng xe cho người khác từ hơn 1 năm rưỡi trước và không còn liên quan đến việc sử dụng phương tiện này.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

THU HOÀI - KIẾN VĂN