An toàn giao thông 2024: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn là chủ đề năm An toàn giao thông 2024. Theo đó, xử lý các vi phạm trên tinh thần triệt để, không né tránh theo đúng tinh thần chỉ đạo “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, vùng ngoại lệ”.

Sáng 28-3, Ban ATGT TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP năm 2024. Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng; Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM Nguyễn Thành Lợi; cùng các sở ban ngành và các quận huyện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đáp ứng nhu cầu, thiếu không gian an toàn cho người đi bộ; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán còn diễn ra ở nhiều nơi, gây mất trật tự giao thông, mỹ quan đô thị và còn nhiều tồn tại khác. Tuy số vụ, số người chết do tai nạn giao thông được kéo giảm, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng cao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, các phường, xã, thị trấn rà soát, đánh giá việc gương mẫu tuân thủ và chấp hành nghiêm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với quy định không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia, không vi phạm liên quan đến chất kích thích, không can thiệp vào các vụ việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; ghi nhận và thông báo định kỳ hàng quý cho cơ quan quản lý, Sở Nội vụ, Sở GTVT, Ban ATGT TP đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan quản lý phải tổ chức thực hiện kỷ luật (nếu có) đối với các trường hợp vi phạm.

Nhiều cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND TPHCM khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông cấp bách tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, an toàn phù hợp với tình hình thành phố. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cấp bách gồm: đường Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 50, nút giao thông Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ...

Đồng thời, khẩn trương tập trung hoàn thiện và đưa vào vận hành tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, khẩn trương khởi công dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, phương hướng trọng tâm năm 2024, CSGT TPHCM tiếp tục triển khai, thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm: Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; Kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng và phương tiện vận tải hàng hóa, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm; Cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ; Vi phạm tốc độ và sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện.

Quá trình xử lý phải triệt để, không né tránh theo đúng tinh thần chỉ đạo “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, vùng ngoại lệ”. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tập trung gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép…

Trong năm 2023, CSGT đã phát hiện xử lý 128.149 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trong năm 2023, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 75.599 trường hợp (tăng 130%). Bên cạnh đó, CSGT TPHCM cũng phát hiện xử lý 94.990 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ, tăng 34.592 (tăng 57%), phạt tiền 56.580 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3.372 trường hợp. Trong đó, xe máy là 74.338 trường hợp (78%), xe ô tô là 20.652 trường hợp (22%).

Thượng tá Nguyễn Văn Bình chia sẻ, từ sự quyết liệt xử lý trên đã góp phần kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông (TNGT) về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022. Cụ thể, toàn TPHCM xảy ra 1.729 vụ TNGT làm chết 661 người và bị thương 1.049 người. So với cùng kỳ 2022 giảm 408 vụ (giảm 19%), giảm 113 người chết (giảm 15%), giảm 271 người bị thương (giảm 21%).

Tính đến cuối năm 2023, TPHCM có tổng cộng 9 điểm đen TNGT và tồn tại 24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Về điểm nguy cơ ùn tắc giao thông có 4 điểm chuyển biến tốt, 12 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 8 điểm không chuyển biến…

QUỐC HÙNG - CHÍ THẠCH