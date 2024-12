Giao thông qua đèo An Khê tiếp tục ách tắc

Do mưa lớn, Quốc lộ 19 qua đèo An Khê bị sạt lở, bùn đất lầy lội khiến giao thông gặp khó khăn, có thời điểm đoàn xe rồng rắn dồn ứ nối dài.

Sáng 15-12, nhiều phương tiện lưu thông qua đèo An Khê rất ì ạch, khó khăn. Khi cao điểm, nhiều đoàn xe bị ùn ứ "rồng rắn" kéo dài giữa mưa, khiến người dân và các tài xế vô cùng sốt ruột.

>>> Clip về phương tiện lưu thông qua các điểm xung yếu đèo An Khê:

Có thời điểm, giao thông ùn ứ do đơn vị thi công tập trung sửa chữa đường. Ảnh: CTV

Trả lời PV Báo SGGP, một đại diện Ban điều hành nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 cho biết, do trời đang mưa lớn nên nhiều vị trí đường vẫn còn bị hư hỏng, bùn đất nhầy nhụa. Để đảm bảo an toàn tránh “tê liệt” toàn tuyến cần điều tiết giao thông để sửa chữa, xử lý các hư hỏng, vị trí đường bùn lầy, ngập nước.

“Chúng tôi tranh thủ thời điểm cho dừng xe khoảng 15-20 phút để sửa chữa những điểm đường chưa ổn, tiềm ẩn nguy cơ ách tắc. Chủ yếu làn đường bên phải hướng Bình Định – Gia Lai cần xử lý lại, nhiều đoạn thi công chưa đạt cần phải gỡ ra sửa lại”, vị đại diện này cho biết.

Đơn vị thi công tập trung khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn trên đường đèo An Khê. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Phương tiện dọn đất đá bị sạt lở. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo Ban điều hành nhà thầu dự án, hiện có 600m mặt đường Quốc lộ 19 qua đèo An Khê chưa được thảm đá, bê tông nhựa. Trong đó, có khoảng 70-80m mặt đường xung yếu nhất do từng xảy ra sạt đất, bị bùn lầy do ngập úng…

“Trời đang mưa to nên nhà thầu xử lý tạm để đảm bảo phương tiện lưu thông. Đợi trời nắng ráo sẽ cho thảm đá, đổ bê tông nhựa, cố gắng đến ngày 31-12 sẽ thông toàn tuyến”, đại diện Ban điều hành nhà thầu nói thêm.

Một vị trí sạt lở trên Quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 (đại diện chủ đầu tư dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên) cần có biện pháp khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 19, nhất là đoạn qua đèo An Khê.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng mưa nên tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh, công tác đảm bảo an toàn giao thông còn nhiều bất cập, tồn tại gây nguy cơ tai nạn. Qua kiểm tra hiện trường, trên tuyến Quốc lộ 19 đang thi công có nhiều vị trí mặt đường bị bong tróc, xuống cấp, hư hỏng; một số điểm có nguy cơ sạt lở cao, như: Km64+500, Km63+00, Km62+100…

Nhiều điểm đường bị sạt lở đất, đá chưa thể khắc phục được. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Lực lượng chức năng, nhà thầu đang tập trung thi công, khơi thông điểm đường đèo nguy cơ ách tắc. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Như Báo SGGP thông tin, rạng sáng 12-12, nhiều tài xế lưu thông qua đèo An Khê bị mắc kẹt do 1 điểm đường giữa đèo bị sạt lở, ngập nước. Do đường sạt lở, ngập nước và bùn lầy nên giao thông qua 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai bị ách tắc kéo dài hơn chục km. Huy động xe cơ giới khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh: XUÂN HUYÊN Đến 17 giờ chiều 12-12, đơn vị thi công mới khắc phục tạm thời điểm đường đèo bị sạt, khơi thông 1 làn xe qua đèo.

NGỌC OAI