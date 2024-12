Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào đối tượng lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh, vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng;

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (công an, giao thông vận tải, thuế, hải quan...).

Các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, "cơi nới" thành thùng xe...).

Ngành công an đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của xe mô tô kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa thông qua ứng dụng gọi xe trên mạng, xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý ứng dụng kết nối công nghệ khi có nhiều phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông và Trung tâm giám sát, điều hành giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát để phát hiện và xử lý vi phạm.

Bộ Công an phối hợp với Bộ GD-ĐT mở các đợt tuần tra kiểm soát theo chuyên đề để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn đối với lứa tuổi học sinh; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục để quản lý, răn đe, giáo dục, phòng ngừa sai phạm đối với các em học sinh; nghiên cứu, rà soát, bổ sung các quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh sử dụng phương tiện xe máy tham gia giao thông an toàn theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT tiếp tục rà soát các "điểm đen", điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên toàn quốc để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục. Xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục các "điểm đen", điểm tiềm ẩn để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng với đó, tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe và công tác đăng kiểm phương tiện.

Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, gia đình quản lý chặt chẽ học sinh trong việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

PHAN THẢO