Áp thấp nhiệt đới hút ẩm, kích hoạt nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Ngày 8-8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc – 118 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo, ngày 9-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến chiều cùng ngày, tâm áp thấp cách Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc, giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8. Dự kiến đến chiều 10-8, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo các chuyên gia khí tượng, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hút mây ẩm, gây nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ, đồng thời kích hoạt gió mùa Tây Nam mạnh lên ở Nam bộ.

Gần 17 giờ ngày 8-8, Hà Nội vẫn nắng nóng chói chang. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 8-8, trung du và đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt 35-36 độ C; một số trạm vượt ngưỡng như Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,2 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 37,5 độ C.

Dự báo ngày 9-8, Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 50%-55%, nắng nóng kéo dài 11-16 giờ mỗi ngày. Ngày 10-8, trung du và đồng bằng Bắc bộ 35-36 độ C, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 11-8.

Để ứng phó áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt diễn biến áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và vùng nguy hiểm.

Trước mắt, khu vực nguy hiểm trên Biển Đông là 18 đến 21 độ vĩ Bắc - 113 đến 118,5 độ kinh Đông.

PHÚC HẬU