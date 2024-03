Apax Leaders có đóng cửa sau khi Shark Thủy bị bắt?

Theo thông báo, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup - đã ủy quyền điều hành cho bà Nguyễn Thị Dung.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Dung là thành viên ban lãnh đạo của Tập đoàn giáo dục Egroup và là thành viên hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tại 2 doanh nghiệp nói trên cho bà Nguyễn Thị Dung theo điều lệ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Ban lãnh đạo Tập đoàn giáo dục Egroup cho biết, hiện nay công ty đang nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Theo đó, ban lãnh đạo Tập đoàn giáo dục Egroup sẽ ưu tiên đảm bảo hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên gồm Hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, Hệ thống Trường mầm non STEAMe GARTEN, Hệ thống trung tâm đào tạo năng lực tư duy và sáng tạo quốc tế CMS Edu…

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh phụ huynh đang hết sức lo lắng trước thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn được gọi là "shark" Thủy) vào sáng nay (26-3).

Trước đó, theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM gửi UBND TPHCM về tình hình hoạt động của các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn, tổng số tiền học phí hệ thống trung tâm Anh ngữ này phải hoàn trả cho phụ huynh là 108,1 tỷ đồng.

Tính đến giữa tháng 3-2024, các trung tâm mới hoàn trả 14,3 tỷ đồng, còn nợ khoảng 93,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders còn nợ lương giáo viên, nhân viên hơn 11 tỷ đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỷ đồng.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, Hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders chưa báo cáo về các phương án và tiến độ thực hiện cụ thể nhằm khắc phục sai phạm và trách nhiệm đối với người học, cá nhân, tổ chức liên quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Sở GD-ĐT TPHCM đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý và đánh giá điều kiện tiếp tục hoạt động của các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn.

Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết tại cuộc họp báo sáng nay 26-3 của Bộ Công an, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, tối 25-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame.

Ngoài ông Thủy, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.