Lũ lớn uy hiếp hạ du sông Mã, nhiều bản làng vùng cao bị cô lập

Chiều tối 1-8, ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, sẵn sàng ứng phó với lũ lớn do nước từ thượng nguồn sông Mã (thuộc địa phận tỉnh Sơn La) đổ về.

Nước lũ sông Mã tràn vào các khu dân cư ở tỉnh Sơn La ngày 1-8. Ảnh: NGUYỄN NAM

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 1-8 đến ngày 3-8, trên sông Mã khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Đỉnh lũ tại thượng lưu có thể đạt mức báo động 3, trong khi tại trung và hạ lưu dao động từ báo động 1 đến báo động 2, có nơi vượt báo động 2. Diễn biến lũ được đánh giá rất nguy hiểm, đặc biệt đối với các tuyến đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nước sông Mã ở tỉnh Sơn La dâng cao

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu địa phương thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách: rà soát, triển khai phương án hộ đê tại các điểm trọng yếu, các vị trí từng xảy ra sự cố hoặc đang thi công dang dở; tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác toàn tuyến đê để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, sẵn sàng triển khai phương châm “4 tại chỗ”.

Thiệt hại nặng nề ở thượng nguồn

Cập nhật đến 18 giờ 30 ngày 1-8, mưa lũ tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn khiến 9 người thiệt mạng, 1 người bị thương (giảm 2 người so với báo cáo trước đó do lực lượng chức năng đã tìm thấy người mất tích trong tình trạng bị thương). Về tài sản, có 60 nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng tại các xã Xa Dung và Tà Dình; 171 hộ dân ở các xã Mường Luân, Na Son, Tuần Giáo và Phình Giàng bị ngập hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng. Quốc lộ 12 qua xã Mường Luân bị ngập hoàn toàn. Các tuyến đường tại Nà Bủng, Mường Phăng, Na Son và Tìa Dình không thể lưu thông do nước lớn và sạt lở đất.

Nước lũ sông Mã tràn vào các khu dân cư ở xã Sông Ma (tỉnh Sơn La) ngày 1-8. Ảnh: NGUYỄN NAM

Tại Sơn La, mưa lớn gây chia cắt giao thông ở nhiều khu vực. Ít nhất 5 ngôi nhà bị cuốn trôi. Tuyến đường qua xã Phúng Bánh bị sạt lở nghiêm trọng. Quốc lộ 12 đoạn Bó Sinh – Mường Lầm – Sông Mã bị ngập sâu từ 1,2 - 1,6m. Một số cầu treo tại các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ, Mường Lầm bị cuốn trôi. Toàn tỉnh hiện có 14 bản thuộc các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ đang bị cô lập hoàn toàn.

Cục Cứu hộ - cứu nạn cùng Quân chủng Phòng không Không quân và Binh đoàn 18 sử dụng trực thăng cứu nạn thành công những người dân bị cô lập do mưa lũ tại tỉnh Sơn La chiều 1-8. Ảnh: STV

Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 70 hộ dân tại các xã Phúng Bánh, Mường Lầm và Chiềng Khoong. Đáng chú ý, trong chiều 1-8, trực thăng của Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu hộ thành công 2 hộ dân (16 người) tại các xã Mường Hung và Sốp Cộp – những người bị cô lập hoàn toàn giữa vùng ngập lũ.

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiếp cận các điểm bị chia cắt và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

PHÚC VĂN