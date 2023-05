Art for Air 2 - hồi chuông cảnh tỉnh về ô nhiễm không khí

Tại Dream Space Gallery, các bức tường được bao phủ bởi loại hình graffiti mô tả các nhân vật thần thoại đủ sắc thái, nhưng tất cả đều đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí. Sau đó, là cuộc triển lãm nhóm mang tên Ego-nomic: Life in a Plastosphere với một loạt tác phẩm sắp đặt dẫn dắt vào các hệ sinh thái bị tổn hại. Cuộc triển lãm này đưa ra một nhận thức toàn diện, thức tỉnh hơn, liên quan đến các chủ đề môi trường, chính trị - xã hội rộng lớn, từ việc tẩy rửa xanh đến quyền sở hữu đất đai và ô nhiễm sông ngòi…

Cả hoạt động trên đều thuộc Art for Air 2, triển lãm tác phẩm nghệ thuật hoành tráng nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí kéo dài đến tháng 10. Được phát động vào năm 2021, nếu như phiên bản đầu tiên (Art for Air 1) là một sự kiện được tổ chức tại các không gian dân sự, bao gồm trung tâm văn hóa nghệ thuật và quảng trường công cộng của thành phố, thì Art for Air 2 là phiên bản phi tập trung hơn và đặt trách nhiệm lên các chủ phòng trưng bày. Một số phòng trưng bày ở Bangkok đã đề cập chủ đề này, nhưng mức độ thu hút lớn nhất vẫn ở Chiang Mai, nơi đã có 16 cuộc triển lãm thuộc nhiều loại hình và thời lượng khác nhau được mở liên tục.

Những đóng góp của nghệ sĩ rất đa dạng: những tác phẩm điêu khắc ấn tượng được ghép lại với nhau từ những vật liệu tìm thấy, những dự án đa phương tiện phối hợp công nghệ cao tạo điều kiện cho người xem thưởng thức chậm những phong cảnh âm ỉ cháy, những bức phác họa lá phổi bị tổn thương bằng than củi… Chia sẻ với tờ Nikkei Asia, người khởi xướng Art for Air, nghệ sĩ Kamin Lertchaiprasert tin rằng, những gì Art for Air 2 mang lại là những quan điểm mới mẻ. Một lượng lớn tác phẩm nghệ thuật mang đến trạng thái xúc động tập thể sâu sắc và định hình vấn đề cụ thể, đôi khi là sự hài hước, đôi khi mang vẻ đẹp nhuốm màu mỉa mai, và có lúc mang tính khoa học ứng dụng.

Ví dụ, Ở nhà - một bức tranh tô khuôn tròn của nghệ sĩ kiêm nhà hoạt động Ubatsat - thể hiện nhiệt độ đã thay đổi như thế nào trong 300 năm qua; triển lãm của Som, Sweet Corn Bitter Air, là sự kết hợp các bức ảnh tư liệu - hình ảnh cánh đồng ngô bị bỏ hoang và các bức ảnh chụp từ trên không của Chiang Mai vào ban đêm với một nhà hát ánh sáng tưởng tượng. Bên trong tác phẩm sắp đặt tương tác này, những hạt ngô cứng xếp thành lớp trên sàn kêu lạo xạo dưới chân, trong khi những ngọn đuốc treo trên đầu có thể được sử dụng để thắp sáng các mẫu chấm màu phản chiếu trên tường… Thậm chí, tại Pai-Fah, một cửa hàng mì xiêu vẹo, người chủ đã tạo ra một khu vườn gồm những tác phẩm điêu khắc động vật kỳ quặc làm từ rác được nhặt từ các bãi biển Thái Lan. Tựu trung lại, những tác phẩm dựng lên một bức tranh hữu hình, nhiều sắc thái về ô nhiễm không khí, là vấn đề tác động sâu sắc đến hệ sinh thái, nền kinh tế, cũng như con người.

Kamin Lertchaiprasert, người có sự nghiệp nghệ thuật kéo dài 30 năm và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chủ nghĩa thần bí phương Đông và Phật giáo, tin rằng sự kiện có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến những người khác. Som Supaparinya, họa sĩ nổi tiếng chuyên ghi lại những thay đổi về xã hội và sinh thái trên khắp vùng nông thôn Đông Nam Á, chia sẻ: “Chúng tôi muốn vấn đề này ngày càng được lắng nghe nhiều hơn và bằng mọi cách có thể”.