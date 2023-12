Sáng 30-12, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM, và trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM giữ chức Giám đốc Sở; ông Lê Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM giữ chức Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM.