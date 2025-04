Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt quả tang xe hút hầm cầu xả thải ra sông Dinh

Ngày 3-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý Hoàng Văn Thái (34 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (33 tuổi, cùng trú tại Nghệ An) về hành vi xả thải trái phép ra môi trường.

Tang vật vụ xe hút hầm cầu xả thải ra sông Dinh

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Tân Hưng, TP Bà Rịa kiểm tra, bắt quả tang Thái và Trung điều khiển 2 xe hút hầm cầu BKS: 61C-35938 và 51C-69650 đang nối ống dẫn chất thải xả ra sông Dinh. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tại hiện trường và đưa người cùng tang vật về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thái và Trung khai nhận làm nghề hút bồn cầu từ năm 2023 đến nay. Sau khi hút chất thải từ bể phốt tại các nhà dân, 2 đối tượng điều khiển xe tới xả thải vào các khu đất trống, sau đó lắp đặt hệ thống ống dẫn ngầm để đổ ra sông Dinh.

Hành vi của 2 đối tượng gây ảnh hưởng đến môi trường nước, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái xung quanh.

PHÚ NGÂN