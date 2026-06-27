Bắc bộ sắp có thêm đợt mưa lớn, có thể tới 250mm

Chiều 27-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 28-6 đến sáng 30-6, vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất lớn.