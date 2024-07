Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng gay gắt

Ngày 27-7, khu vực Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất lên tới trên 37 độ C. Về đêm, các khu vực này duy trì mưa rào và dông vài nơi.

Trong khi đó, từ đêm 28 đến ngày 31-7, khu vực Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến khu vực vùng núi và trung du từ 70-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực miền Trung tiếp tục trải qua mùa mưa với nhiệt độ từ 25-35 độ C, khả năng có mưa lớn và bão.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, ngày và đêm nay vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh. Vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo TTKTTV