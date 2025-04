Gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người dân

Ưu tiên người mua

Trong hơn 5 tháng qua, Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, cùng thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã tổ chức 25 buổi họp với đại diện các chủ đầu tư (CĐT) nhằm tháo gỡ cho từng dự án cụ thể.

Tại những buổi làm việc, trước các vướng mắc lâu nay, thành viên của tổ đã cùng bàn luận, hướng dẫn CĐT hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục cấp sổ hồng cho người mua.

Một buổi làm việc của Tổ công tác 5013 với chủ đầu tư dự án

Tòa nhà The Manor 2 (quận Bình Thạnh) là một trong những dự án vừa được tháo gỡ vướng mắc. Tòa nhà do Công ty TNHH tập đoàn Bitexco làm CĐT, có 209 căn hộ, 414 căn officetel nhưng chỉ có 166 căn hộ được cấp sổ. Nguyên nhân do CĐT vi phạm xây dựng làm tăng quy mô căn hộ. Đến nay, thành phố đã đồng ý cho CĐT tạm ứng kinh phí đầu tư xây dựng một trường tiểu học; đồng thời yêu cầu CĐT phải bố trí thêm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng quản lý chung cư.

Mới đây, tại buổi làm việc, đại diện công ty cho biết, năm 2017 công ty bắt đầu nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng cho 414 căn hộ officetel. Tuy nhiên, lúc đó Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM yêu cầu rút hồ sơ để chờ hướng dẫn. “Từ năm 2018 đến nay, công ty có nhiều văn bản xin được hướng dẫn nhưng chưa được giải quyết. Chúng tôi rất mong sớm được cấp sổ toàn bộ căn hộ để làm tròn trách nhiệm với cư dân”, đại diện Công ty Bitexco phân trần.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành báo cáo, lãnh đạo Sở TN-MT cho rằng, thời gian giải quyết dự án kéo quá dài là do vướng các quy định của pháp luật, tuy nhiên, Luật Đất đai mới đã tháo gỡ những vướng mắc này. Sở đề nghị CĐT phối hợp cơ quan liên quan nộp hồ sơ cấp sổ cho các căn officetel; đối với những căn hộ đã bán cho người dân, CĐT thông báo người mua nộp hồ sơ để cấp sổ.

Một trường hợp khác cũng được tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng là chung cư Hope Garden (phường 15, quận Tân Bình). Chung cư này đưa vào sử dụng năm 2021, có 227 căn hộ. Ngày 20-1-2022, Sở TN-MT TPHCM phối hợp các đơn vị kiểm tra hiện trạng chung cư, ghi nhận có 7 căn hộ tại tầng lửng đã xây bít tầng lửng, chưa phù hợp với Quyết định số 1282 của Sở Xây dựng TPHCM. Sau khi xem xét, ngày 12-2, Sở TN-MT TPHCM thống nhất giải quyết cấp sổ hồng 225/227 căn hộ. Với 2 căn hộ còn lại, Tổ công tác 5013 đề nghị địa phương phối hợp CĐT vận động người dân khắc phục những vi phạm xây dựng để làm cơ sở giải quyết cấp sổ.

Tương tự, 544 căn hộ tại chung cư Bách Phú Thịnh (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) cũng vừa được gỡ vướng. Việc chậm cấp sổ hồng cho cư dân là do CĐT đã thay đổi diện tích sàn nhà trẻ giảm từ 1.107m2 còn 506m2 so với thiết kế được duyệt, phần diện tích còn lại chuyển sang làm căn hộ thương mại dịch vụ. Tháng 2-2024, Cục Thuế TPHCM có công văn đề nghị các cơ quan ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản thuộc sở hữu đối với CĐT để thu hồi số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của công ty.

Tại cuộc họp vừa qua, các thành viên của Tổ công tác thống nhất hướng giải quyết cấp sổ hồng trước cho người mua. Riêng đối với nghĩa vụ tài chính và việc xác định sở hữu chung của cư dân và phần sở hữu riêng của CĐT, CĐT liên hệ các cơ quan liên quan để tiếp tục xác định và khắc phục những vướng mắc.

Tiếp tục xem xét từng trường hợp

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trương Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Phú Thịnh, cho biết rất vui mừng vì sau buổi làm việc với Tổ công tác, những vướng mắc lâu nay của dự án đã tháo gỡ. Đây cũng là niềm vui của hàng trăm hộ dân tại chung cư, bởi không lâu nữa sẽ được cấp sổ hồng, điều mà họ mong chờ bấy lâu nay. Cũng theo ông Hải, sau khi có hướng dẫn từ đơn vị chức năng, công ty sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Theo báo cáo của Tổ công tác, qua quá trình làm việc, tổ đã xác định những nhóm vướng mắc cần được tháo gỡ. Cụ thể, đối với vướng mắc do quy định pháp luật về cấp sổ hồng cho loại hình bất động sản mới như shophouse, officetel, Sở TN-MT đã có công văn xin ý kiến Bộ NN-MT. Sau đó bộ có 3 văn bản hướng dẫn và các căn hộ loại hình này đã được cấp sổ hồng. Đối với vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội tại các dự án của CĐT, trong quá trình giải quyết, cơ quan đăng ký đất đai khó xác định việc CĐT đã hoàn thành nghĩa vụ hay chưa.

Tuy nhiên, do Tổ công tác có thành viên là lãnh đạo sở, ngành nên tại các buổi làm việc có sự trao đổi trực tiếp theo từng vụ việc, từ đó có cơ sở tháo gỡ. Ngoài ra, đối với dự án vướng mắc về việc phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung của CĐT; dự án đang trong quá trình thực hiện điều tra, thực hiện kết luận thanh tra và thực hiện bản án của tòa án; dự án bị rà soát lại pháp lý, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho địa phương quản lý, vi phạm hành chính về trật tự xây dựng…, sẽ tiếp tục được tháo gỡ vướng mắc theo từng trường hợp.

Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thời gian qua, thị trường bất động sản của thành phố gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chậm giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án. Do vậy, thành phố đã quán triệt phải tập trung tháo gỡ việc cấp sổ hồng cho người dân.

“Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là từ các thành viên của Tổ công tác để hoàn thành tốt hơn việc cấp giấy chứng nhận nhà, đất đã tồn đọng lâu nay”, ông Thắng nói.

Thống kê chỉ sau 3 tháng hoạt động, Tổ công tác 5013 đã tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 41 dự án với 27.575 căn hộ, căn nhà, thửa đất, officetel; 655 ô đậu ô tô; 1 tài sản gắn liền với đất; 15 sàn xây dựng công trình thương mại dịch vụ.

THANH HIỀN