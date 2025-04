Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông, có nơi mưa to

Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối

Trước đó, trong đêm 25-4 và rạng sáng 26-4, hai khu vực này đã xuất hiện nhiều trận mưa dông rải rác. Ghi nhận từ 19 giờ ngày 25-4 đến 3 giờ sáng 26-4 cho thấy một số điểm có lượng mưa lớn như Ea Tul (Đắk Lắk) đạt 53,6mm, Chư Gu (Gia Lai) 40,6mm và Lộc Ninh (Bình Phước) lên tới 60,4mm.

Dự báo, các hình thái thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh có thể đi kèm với mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt là tại các địa phương thường xuyên xảy ra dông lốc, cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn.

Thời tiết có mưa dông vào chiều tối và tối ở Tây Nguyên, Nam bộ có thể kéo dài trong những ngày tới, do tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung bộ và gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

