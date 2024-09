Bạc Liêu: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ven sông trên địa bàn thị xã Giá Rai

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bạc Liêu họp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai

Tại cuộc họp, sau khi xem xét, đối chiếu với các quy định cùng diễn biến tình hình thực tế, các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bạc Liêu thống nhất công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai (đoạn từ cầu Giá Rai đến cầu Trần Văn Sớm, thuộc khóm 4 và khóm 5, phường 1).

Khu vực này đáp ứng các điều kiện công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở vì có đông dân cư sinh sống ven sông, nhiều công trình hạ tầng, có chợ Giá Rai, trường Mầm non Sơn Ca 2, giao thông. Tại đây đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng phía sau Trường Mầm non Sơn Ca 2 (chiều dài 79,5m; chiều rộng 9,5m; khung trượt sâu khoảng 5-6m, khả năng sẽ còn tiếp tục sạt lở rất cao).

Sạt lở bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau đoạn qua địa phận thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu sau khi công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông (đoạn từ cầu Giá Rai đến cầu Trần Văn Sớm), thị xã Giá Rai cùng các sở, ngành tỉnh cần triển khai thực hiện ngay công tác rà soát thống kê thiệt hại, đề xuất triển khai các công trình dự án mang tính cấp bách bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trước mắt, UBND thị xã Giá Rai nhanh chóng triển khai thi công kè phía sau Trường Mầm non Sơn Ca 2, kinh phí trên 10 tỷ đồng. Về lâu dài, UBND thị xã Giá Rai xây dựng phê duyệt đề án di dời các hộ dân khỏi nơi bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn, đảm bảo đời sống sinh kế của người dân.

TẤN THÁI