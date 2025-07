Nhiều nơi trên cả nước có mưa lớn

Quốc lộ 4D (từ Lào Cai lên Sa Pa) tê liệt vì ngập sáng 12-7. Ảnh: THLC

Tại tỉnh Lào Cai, điểm đo ở xã Ngũ Chỉ Sơn (phường Sa Pa) ghi nhận lượng mưa lên tới 112,2mm. Tuyên Quang và Thái Nguyên cũng có mưa lớn, lần lượt 78,4mm tại Tiên Nguyên 2 và 81,2mm tại Bộc Bố 2. Quảng Ninh mưa 55,6mm tại đảo Cô Tô, trong khi Bắc Ninh mưa 61,4mm tại Khuôn Thần.

Hải Phòng mưa 77,4mm tại Vĩnh Bảo. Tại Hà Nội, lượng mưa ở Sóc Sơn đạt 26,4mm. Chiều 12-7, Hà Nội tiếp tục mưa lớn diện rộng.

Cơn dông lớn kéo đến Hà Nội chiều 12-7, sau đó mưa như trút. Ảnh: PHÚC HẬU

Khu vực Bắc Trung bộ cũng có nhiều điểm mưa lớn, như Nghệ An 71,8mm tại Tân Kỳ, Hà Tĩnh 72,2mm tại hồ Khe Cò, Thanh Hóa 52,4mm tại hồ chứa Cửa Đạt. Các tỉnh Trung Trung bộ có mưa rải rác, chủ yếu ở mức nhỏ và vừa, riêng Quảng Ngãi có lượng mưa 51,6mm tại xã Ba Điền.

Ở phía Nam, TPHCM mưa 83mm tại hồ Tầm Bó. Một số nơi khác ở Nam bộ có mưa vừa, như Cà Mau 43,8mm tại Hàm Rồng, An Giang 39,2mm tại An Thới. Khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ có mưa đều, đa phần ở mức nhỏ đến vừa.

Trong đó, nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, nối tiếp hai đợt mưa diện rộng từ ngày 9 đến 12-7. Vùng mưa lớn kéo dài từ Lai Châu qua Lào Cai sang Tuyên Quang. Tâm điểm là tỉnh Lào Cai.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa lớn diện rộng, lũ ở các khe suối dâng cao. Tại phường Sa Pa, nước lũ tràn vào nhà một số hộ dân ở các khu dân cư như: Cầu Mây 3, Hàm Rồng 1 và Sa Pa 1. Ba hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được di dời khẩn cấp.

Công an phường Sa Pa hỗ trợ người dân lau dọn nước ngập và bùn đất. Ảnh: TRUYỀN HÌNH SA PA

Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, mưa lớn gây lũ mạnh tại thôn Sả Chải, khiến một số điểm bị ngập úng cục bộ. Lũ đã tràn qua ao nuôi cá tầm, cá hồi của hai hộ dân, làm thất thoát khoảng 500kg cá thương phẩm.

Nước sông Hồng lên trở lại ngày 12-7 ở khu vực Lào Cai

Trong khi đó, tại khu vực xã Cốc San và phường Lào Cai, nước từ suối Ngòi Đum dâng cao đã gây ngập một đoạn đường tại Km135 - Quốc lộ 4D, khiến giao thông tê liệt nhiều giờ đồng hồ. Nước lũ sông Hồng tại Lào Cai cũng lên cao.

Sạt lở xuống đường ở tổ Cầu Mây, phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) ngày 12-7. Ảnh: CTV

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lào Cai đảm bảo lưu thông an toàn trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là Quốc lộ 4D và các tỉnh lộ 152, 154 và 156 có nguy cơ cao sạt lở và bị ách tắc tạm thời do lũ dâng lên từ các suối tràn qua đường.

Sạt lở nguy hiểm ở khu vực Mường Hoa - Sa Pa sáng 12-7. Ảnh: CSGT LÀO CAI

Cũng trong ngày 12-7, mưa lớn đổ xuống khu vực xã Trịnh Tường (tỉnh Lào Cai), kéo theo dòng lũ từ thượng nguồn cùng đất, đá tràn xuống cánh đồng trung tâm xã. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả.

