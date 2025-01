Bác thông tin nhận tiền thưởng khi phản ánh vi phạm giao thông

Liên quan tới một số thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, người dân được nhận tiền hoa hồng khi gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông tới cơ quan công an; sáng 4-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) đã thông tin về vấn đề này.