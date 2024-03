Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp

Cụ thể, tại Quyết định số 240/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Tại Quyết định số 241/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-3-2024.

Trước đó, ngày 4-3, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) để kiện toàn công tác nhân sự của UBND tỉnh An Giang. Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình; bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Trần Anh Thư.

Nguyên nhân ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư bị bãi nhiệm là do cả 2 đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam; bị Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng.

PHAN THẢO