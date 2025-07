Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm và cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng cho 7 sĩ quan quân đội và công an

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Lễ trao quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sáng 14-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, đồng chí Phạm Thanh Hà công bố quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cũng được công bố đối với các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm ngày 14-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng 7 đồng chí được thăng quân hàm, thăng cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tại lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm ngày 14-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí được thăng quân hàm, cấp bậc hàm cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân thực sự vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm, thăng cấp bậc hàm, Đại tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

BÍCH QUYÊN