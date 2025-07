Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội

Đại hội Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng; đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIX

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cụ thể hóa, triển khai các Nghị quyết chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị là “Bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” vươn tới tương lai…

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an TP Hà Nội nêu rõ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó đoán định; xuất hiện nhiều vấn đề mới, có vấn đề mang tính thời đại, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công an Thành phố, lực lượng Công an Thủ đô.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng đại hội

Tuy nhiên, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo Công an Thủ đô triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tạo thế và lực đưa Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội lần thứ XXIX đặt ra mục tiêu: Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống; tuyệt đối không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn Thành phố; không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, quyết "không để xảy ra sơ suất, dù nhỏ nhất” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an “lực lượng Công an Thủ đô phải nhận thức rõ không có cơ hội để kiểm điểm và rút kinh nghiệm nếu để xảy ra sơ suất, thiếu sót trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia”; không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở chuyển hóa thành các vụ việc phức tạp về an ninh quốc gia; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của Thủ đô…

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm “đột phá”, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong các mặt công tác công an; xây dựng, hoàn chỉnh hành lang pháp lý tạo cơ chế đồng bộ, hiệu quả trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho công an cấp cơ sở, các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 27 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội khóa XXIX đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

ĐỖ TRUNG