Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp cho Bộ Công an từ ngày 1-3

Ngày 27-2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã ký kết biên bản bàn giao giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an. Theo đó, Bộ Tư pháp bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp sang Bộ Công an kể từ ngày 1-3.

Phát biểu tại buổi ký biên bản bàn giao, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công an phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị tương ứng của Bộ Tư pháp để tiếp nhận, trau dồi kinh nghiệm để đảm bảo vận hành thông suốt; đúc rút kinh nghiệm của Bộ Tư pháp nhằm phát huy các kết quả đã đạt được, tiến tới mục tiêu tổ chức cấp phiếu lý lịch tư pháp toàn trình 100% trên môi trường điện tử.

Cấp, đổi giấy phép lái xe ở công an cấp xã, phường

Ngày 27-2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về quy trình, các nội dung liên quan cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX). Theo đó, từ ngày 1-3, công dân có nhu cầu cấp, đổi GPLX sẽ thực hiện qua 2 hình thức: trực tiếp đến cơ quan công an cấp xã, phường nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng Cảnh sát giao thông công an các tỉnh, thành phố; thực hiện trực tuyến qua các cổng dịch vụ công.

Với hình thức làm thủ tục trực tiếp, mỗi lần cấp, đổi GPLX, người dân đóng 135.000 đồng lệ phí; sau 5 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ sẽ nhận kết quả. Thông tin GPLX sau đó được cập nhật trên ứng dụng VNeID và trang tra cứu thông tin GPLX của Cục Cảnh sát giao thông.

Với hình thức trực tuyến, người dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ “Đổi giấy phép lái xe”. Tại đây, người dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận, lý do cấp, đổi GPLX và tra cứu thông tin GPLX đã cấp bằng số GPLX. Với hình thức cấp, đổi GPLX qua dịch vụ công trực tuyến, người dân đóng lệ phí 115.000 đồng/lần cấp.

Cùng ngày, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1-3, đơn vị được Bộ Công an giao tiếp nhận và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên máy bay. Cơ quan cấp bộ tiếp tục bảo đảm an ninh đối với các cảng hàng không quốc tế, trong đó có Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ở cấp tỉnh, giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không, sân bay thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh hàng không và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Bình, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bộ Công an sẽ thành lập Trung tâm an ninh hàng không quốc gia (trên cơ sở tổ chức, xây dựng lại phòng an ninh trên không hiện có) trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh để điều hành công tác cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên máy bay.

ANH PHƯƠNG - ĐỖ TRUNG