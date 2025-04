Bản tin ANTT 15-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, hơn 2.000 người bị phạt trong quý 1-2025; Bắt khẩn cấp đối tượng gây hàng loạt vụ hiếp dâm và cướp tài sản; Cảnh báo giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo chuyển tiền; Công an điều tra vụ nữ sinh bị cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội; Bến Tre: Bắt nhanh đối tượng dùng hơi cay cướp tiệm vàng; Một học sinh bị chấn thương sọ não do lan can rơi xuống sân trường...