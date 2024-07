Bản tin ANTT 18-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phan Quốc Việt được giảm 3 năm tù; Long An: Xác minh, điều tra vụ chuyển bùn đất san lấp trụ sở Công an huyện Tân Hưng ra ngoài tỉnh; Hàng chục hành khách may mắn thoát nạn sau vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải; TPHCM: Nguyên Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị Trường ĐH KHXH-NV “mất tích” bí ẩn; Cà Mau: Nhóm cướp tài sản trên biển lãnh 16,5 năm tù giam; Xét xử "đại án" Cục Đăng kiểm Việt Nam.