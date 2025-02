Bản tin ANTT 20-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ấn định ngày xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 đồng phạm; Trả hồ sơ vụ án chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo; Nam thanh niên không mặc quần áo rơi từ tầng 4 chung cư; Đà Nẵng: Khởi tố đôi vợ chồng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng; Công an gỡ bài, đính chính thông tin vụ bắt cóc trên Zalo công an xã; Công an xác định có hơn 1.900 bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền năng lượng MPX...