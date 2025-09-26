Đa phương tiện

Bản tin ANTT 26-9: Phát hiện xe tải chở 2.500 bánh Trung Thu nhập lậu; Phá đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam

SGGPO

Bản tin ANTT 26-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuyên án Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và 2 cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận; Phá đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường hàng không; Chuyện lạ Hà Nội: Mất xe ở Gia Lâm, báo án… bị cướp ở tận Bồ Đề; Hà Nội: Phát hiện xe tải chở 2.500 bánh Trung Thu nhập lậu; BHXH Việt Nam bác bỏ tin đồn cắt chi trả BHYT từ 2026; Bắt giữ hơn 350kg pháo nổ vận chuyển trái phép ở Đồng Nai.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

