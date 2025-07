Bản tin ANTT 27-7: Theo "ô tô lạ", 3 thiếu niên may mắn được công an giải cứu

Bản tin trưa 27-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi tố thêm 14 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc 350 tỷ đồng; Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu D.O; Khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A làm 2 cha con tử vong; Theo "ô tô lạ", 3 thiếu niên may mắn được công an giải cứu; Xử lý hàng chục xe khách lợi dụng đêm tối phóng nhanh, vượt ẩu trên Quốc lộ 14; Bắt giữ đối tượng tàng...