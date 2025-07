Xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Từ đêm 22-7, nước lũ chảy cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước dâng cao, làm nhiều khu vực ở miền Tây Nghệ An như Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý, Con Cuông... bị chia cắt hoàn toàn.