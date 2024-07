Bản tin ANTT 8-7: Môi giới hoa khôi, hot girl đi "sex tour"; Nữ công an bị tấn công bằng búa

Bản tin ANTT 8-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xét xử nhóm môi giới hoa khôi, hot girl đi "sex tour"; Công an Gia Lai và Quảng Ngãi vây bắt nhóm nghi phạm chém người; Công an tỉnh Sơn La điều tra vụ nam thanh niên tử vong ở trụ sở công an xã; Đề nghị tuyên phạt bà ‘trùm’ đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng mức án cao nhất 5 năm 6 tháng tù; Một nữ công an bị tấn công bằng búa; Truy nã đặc biệt một phụ nữ từng làm kế toán cố ý làm trái quy định của Nhà nước.