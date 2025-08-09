Bản tin ANTT 9-8: Giả danh công an, cướp 170.000 đồng

Bản tin ANTT 9-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giải cứu 28 người bị “bắt cóc online”; Giả danh công an, cướp 170.000 đồng; Gia Lai: Bắt quả tang 2 thanh niên vận chuyển ma túy đá; Phú Thọ: Giao xe máy cho con gây tai nạn chết người, cha bị khởi tố; Một công nhân bị vùi lấp, tử vong khi đang làm công trình; Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu trên vùng biển Côn Đảo, 20 thuyền viên được cứu sống; Một tòa nhà công sản ở Huế “bỗng” tan...