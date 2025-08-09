Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin ANTT 9-8: Giả danh công an, cướp 170.000 đồng

SGGPO

Bản tin ANTT 9-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giải cứu 28 người bị “bắt cóc online”; Giả danh công an, cướp 170.000 đồng; Gia Lai: Bắt quả tang 2 thanh niên vận chuyển ma túy đá; Phú Thọ: Giao xe máy cho con gây tai nạn chết người, cha bị khởi tố;  Một công nhân bị vùi lấp, tử vong khi đang làm công trình; Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu trên vùng biển Côn Đảo, 20 thuyền viên được cứu sống; Một tòa nhà công sản ở Huế “bỗng” tan...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

giả danh công an TP Đà Nẳng lừa đảo tài sản vận chuyển ma tuý vận chuyển trái phép Cảnh sát điều tra tai nạn giao thông công an phú thọ điều khiển xe máy công an TPHCM trung tướng mai hoàng mai hoàng trấn áp tội phạm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn