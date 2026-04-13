Bản tin chiều 13-4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Bản tin chiều 13-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam; Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer; Khai thác lâm sản trái phép vùng giáp ranh Gia Lai – Đắk Lắk: Diễn biến phức tạp; Khen thưởng 2 nhân viên cứu người phụ nữ tông vào barie lúc tàu hỏa chạy tới; Xác định lý do khiến hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngộ độc.