Bản tin tối 20-5: Nam bộ vào giai đoạn chuyển mưa, Bắc bộ sắp nắng nóng diện rộng

Bản tin tối 20-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nam bộ vào giai đoạn chuyển mưa, Bắc bộ sắp nắng nóng diện rộng; Khảo sát, tìm phương án đầu tư hạ tầng đường sắt kết nối sân bay Long Thành; Đồng Tháp: 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên nhập viện nghi do ngộ độc; Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận cáo trạng truy tố "đúng người, đúng tội"; 34 bị cáo trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.