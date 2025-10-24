Đa phương tiện

Bản tin tối 24-10: Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

SGGPO

Bản tin tối 24-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres; Thủ tướng yêu cầu báo cáo thực trạng tiêu thoát nước đô thị, an toàn hồ đập thủy điện; Định hướng điều chỉnh quy hoạch khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên;  Khẩn cấp ở ĐBSCL: Mưa lớn và triều cường “đồng loạt” gây ngập nặng, phá đê; Điều xe cẩu 15 tấn để kéo chiếc xe tải bị rơi xuống vực sâu gần 30m.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

