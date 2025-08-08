Đa phương tiện

Bản tin tối 8-8: Giá vàng SJC “neo” ở vùng đỉnh; Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 100kg cỏ Mỹ

SGGPO

Bản tin tối 8-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Áp thấp nhiệt đới hút ẩm, kích hoạt nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ; Lâm Đồng: Dông lốc làm gãy đổ nhiều cây xanh, hư hỏng nhiều công trình; Giá vàng SJC “neo” ở vùng đỉnh; Hiện trạng dự án cao ốc “mắc cạn” bên vịnh Nha Trang; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm; Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 100kg cỏ Mỹ; Tạm giữ hình sự người nước ngoài tấn công cán bộ CSGT ở Khánh Hòa...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

cam ranh khánh hoà bên du thuyền TP Nha Trang cao ốc bỏ hoang mua bán trái phép chất ma tuý cỏ mỹ TP Đà Nẳng tội phạm về ma tuý rạch xuyên tâm cải tạo lênh rạch chỉnh trang đô thị giải phóng mặt bằng giá vang hôm nay giá vàng nhẫn vàng nhân 9999 giá vàng thế giới vàng miếng 9999 thời tiết hôm nay thời tiết miền bắc bắc bộ nắng nóng mưa lớn mưa lớn đà lạt lâm đồng mưa dông ngã trụ điện cây xnah ngã đỗ csgt tai nạn giao thông du khách nước ngoài Khánh Hòa chân gà nhập lậu sụn gà đà nẳng

