Bản tin tối 8-8: Giá vàng SJC “neo” ở vùng đỉnh; Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 100kg cỏ Mỹ

Bản tin tối 8-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Áp thấp nhiệt đới hút ẩm, kích hoạt nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ; Lâm Đồng: Dông lốc làm gãy đổ nhiều cây xanh, hư hỏng nhiều công trình; Giá vàng SJC “neo” ở vùng đỉnh; Hiện trạng dự án cao ốc “mắc cạn” bên vịnh Nha Trang; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm; Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 100kg cỏ Mỹ; Tạm giữ hình sự người nước ngoài tấn công cán bộ CSGT ở Khánh Hòa...