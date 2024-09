Đã có 336 người chết, mất tích do ảnh hưởng của bão, mưa lũ và sạt lở đất; Tìm được 70 người mất tích nhưng vẫn an toàn tại Lào Cai; Tây Nguyên, Nam bộ có mưa dông, lũ trên các sông xuống dần; TPHCM cử đoàn y tế hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng do bão số 3; Vàng nhẫn 9999 tăng cao kỷ lục, vượt 79 triệu đồng/lượng.