Bản tin trưa 21-1: Ngày và đêm nay 21-1, Bắc bộ và Trung bộ rét buốt

Bản tin trưa 21-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương rà soát, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ; Chỉnh trang chợ Bến Thành xuyên đêm, hoàn thiện trước thềm năm mới; TPHCM ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ; Bắc bộ rét đậm, Trung bộ mưa lớn cục bộ; Cắt thận đa nang khổng lồ và ghép thận trong 1 lần phẫu thuật; Xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ phức tạp, người dân cần trữ nước ngọt.

TAM NGUYÊN - THỤY QUYÊN (tổng hợp)

