Bản tin trưa 22-1: Bắc bộ tiếp tục rét đậm, nguy cơ băng giá trong 24 giờ tới

SGGPO

Bản tin trưa 22-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ ba; Đại hội XIV của Đảng rút ngắn thời gian làm việc;

Tổng hợp: THỤY QUYÊN - THANH CHIÊU

