Bản tin trưa 26-2: Cử tri làm nhiệm vụ dài ngày trên biển hân hoan bỏ phiếu sớm

Bản tin trưa 26-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cử tri làm nhiệm vụ dài ngày trên biển hân hoan bỏ phiếu sớm; Trời mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ mua vàng ngày vía Thần Tài; Mưa dông diện rộng, nhiều khu vực đề phòng lốc sét và gió giật mạnh; “Biển người” tham dự lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu; Liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ùn ứ kéo dài; Công an thông tin ban đầu vụ tàu hỏa húc văng xe đầu kéo 2 người thương vong.

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 Hội đồng bầu cử Quốc gia ứng viên đại biểu Quốc hội bầu HĐND TPHCM khóa 11 dự báo thời tiết mưa dông mưa to lạnh không khí lạnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây va chạm giao thông ùn ứ kéo dài Công an TP Hà Nội tai nạn đường sắt tử vong thương vong cửa hàng kinh doanh vàng mua vàng vía Thần Tài giá vàng trong nước giá vàng

