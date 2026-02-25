Bệnh viện thông tin chi tiết vụ người phụ nữ tử vong sau truyền dịch tại nhà

Ngày 25-2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhân tử vong ngoại viện, nghi do sốc phản vệ xảy ra tại nhà.