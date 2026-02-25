Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bệnh viện thông tin chi tiết vụ người phụ nữ tử vong sau truyền dịch tại nhà

SGGPO

Ngày 25-2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhân tử vong ngoại viện, nghi do sốc phản vệ xảy ra tại nhà.

Theo TTXVN

Từ khóa

tiêm trắng tắm trắng bệnh viện lê văn thịnh Bộ Y tế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn