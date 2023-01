Băng trộm cắp tài sản trong container sa lưới

Ngày 10-1, nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân triệt phá đường dây trộm cắp tài sản trong các container trên đường vận chuyển trị giá hàng tỷ đồng.

Trước đó, tháng 11-2022, Phòng PC02 phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trong các thùng container di chuyển trên đường nên đeo bám để củng cố hồ sơ.

Ngày 7-1-2023, Phòng PC02 cùng Công an quận Bình Tân đã bắt giữ nhóm này gồm: Bùi Văn Chiến (sinh năm 1988, đối tượng cầm đầu), Đào Minh Tuấn (sinh năm 1996), Lưu Thành Lài (sinh năm 1994), Bùi Văn Luân (sinh năm 2000, cùng ngụ tỉnh Bình Dương), Hồ Trên Biển (sinh năm 1994), Trần Như Phong (sinh năm 1991), Bùi Khắc Dương (sinh năm 1995), Lâm Quang Quang (sinh năm 1983, cùng ngụ TP Thủ Đức, TPHCM). Khám xét công an thu giữ 2 xe ô tô tải, 1 xe ô tô hiệu Mazda và 646 thùng hàng là khăn.

Qua đấu tranh, nhóm này khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của Công ty Song Wol Vina ở đường số 7, KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhóm khai trộm trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho (ở tỉnh Long An) về đến Cảng Cát Lái, TPHCM. Công ty Song Wol Vina cũng cho biết, 3 lô hàng đóng trong thùng container bị mất có giá trị là gần 2,4 tỷ đồng.

Theo điều tra, tháng 10-2022, Chiến quen với Quang và biết Quang có mua bán, tiêu thụ các loại hàng may mặc. Do thiếu tiền tiêu xài, Chiến bàn với Tuấn, Lài tìm tài sản là hàng may mặc chứa trong container để lấy trộm.

Do Tuấn biết lái xe container (nhưng chưa có giấy phép lái xe) nên Chiến phân công Tuấn đi tìm các công ty vận tải để xin vào làm, trong quá trình chuyển hàng sẽ lấy trộm. Sau đó, Chiến đặt làm cho Tuấn bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Tấn Hưng (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) bao gồm: giấy phép lái xe hạng FC, CCCD và bộ hồ sơ xin việc để Tuấn đi xin việc.

Tiếp đó, Tuấn được nhận vào làm tài xế lái xe container mang BKS: 50H-152.66 cho công ty ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM. Chiến có nhiệm vụ liên lạc cho Tuấn để hướng dẫn xe container đến địa điểm hẹn để xuống hàng và tìm nơi tiêu thụ số hàng hoá trộm cắp được. Lài có nhiệm vụ cắt seal, mở cửa container để người khác bốc hàng hoá ra xe tải chở đi.

Về Phong và Biển, biết hàng hóa trộm cắp nhưng vẫn tham gia vận chuyển hàng hóa trộm cắp đến kho để cất giữ. Từ ngày 4-11-2022 đến ngày 8-11-2022, nhóm đã gây ra 3 vụ trộm cắp.

Công an TPHCM cho biết, băng nhóm trộm cắp do Chiến cầm đầu hoạt động tinh vi, khép kín, có tính chất chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị để xóa dấu vết nhằm đối phó với công an. Chiến phân công vai trò nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng nên trinh sát gặp nhiều khó khăn trong công tác thu thập chứng cứ và nhân thân đối tượng.