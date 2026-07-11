Bão Bavi dự báo đổ bộ Trung Quốc đêm 11-7, miền Bắc sắp có đợt mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 11 đến 18-7, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa to cục bộ trên 100mm.