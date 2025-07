Bão số 3 đổi hướng vào vịnh Bắc bộ, gây mưa trên 600mm

Sáng sớm 21-7, bão số 3 (Wipha) có xu hướng đổi hướng theo Tây Tây Nam. Lúc 7 giờ, tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc - 109,9 độ Kinh Đông, chỉ còn cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 222km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất hiện giảm còn cấp 9, giật cấp 11. Tốc độ di chuyển là 15-20km/giờ.

Dự báo hướng đi của bão số 3 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sáng 21-7

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ tối và đêm nay 21-7, ven biển Quảng Ninh đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sâu trong đất liền gió cấp 6, giật cấp 7-8. Các chuyên gia khí tượng cho biết, với gió cấp 10-11 đủ sức làm đổ cây lớn, cột điện, tốc mái nhà yếu.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, đĩa mây hoàn lưu của bão số 3 rất lớn. Toàn bộ khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to 200-350mm, nhiều nơi trên 600mm. Khu vực còn lại của Bắc bộ và Hà Tĩnh mưa 100-200mm, có nơi vượt 300mm. Cường suất mưa trên 150mm/3 giờ có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu tại vùng trũng thấp, đô thị.

Ảnh vệ tinh đĩa mây lớn bao trùm vịnh Bắc bộ sáng 21-7. Nguồn: GFS

Dự báo trong 48 giờ tới (từ ngày 21 đến đêm 22-7), khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa 170-280mm, cục bộ trên 450mm; các nơi khác ở Bắc bộ và Hà Tĩnh mưa 80-160mm, có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa dông, cục bộ mưa to 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Ngày và đêm 23-7, Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi rất to 30-70mm, cục bộ trên 150mm. Tổng lượng mưa cả đợt từ 21 đến 23-7 tại Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đạt 200-350mm, có nơi trên 600mm. Các nơi khác ở Bắc bộ và Hà Tĩnh đạt 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 24 đến 25-7, Bắc bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp diễn mưa vừa đến to, cục bộ rất to.

Nhiều nơi được cảnh báo có mưa 600mm. Ảnh: CTV

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân ở miền Bắc và Bắc Trung bộ cần phải đặc biệt lưu ý đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do cơn bão này. Các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng và khu vực đô thị thuộc tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An cảnh giác với ngập úng diện rộng.

PHÚC HẬU