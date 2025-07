Đà Nẵng huy động toàn lực ứng phó bão số 3 (Wipha)

Các tàu cá được neo đậu chằng buộc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng trên toàn thành phố chủ động theo dõi sát diễn biến cơn bão và chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ cao như điểm du lịch, khu nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển, vùng đồi núi và các khu vực khai thác khoáng sản.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thông báo kịp thời cho các tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là tại khu vực Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ về vị trí hướng di chuyển của bão, chủ động phòng tránh hoặc vào bờ trú ẩn an toàn. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kiểm đếm tàu thuyền và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng. Căn cứ diễn biến của cơn bão số 3, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch

Công an TP Đà Nẵng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực neo đậu tàu thuyền như Âu thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang… và bố trí lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa sự cố trong điều kiện mưa bão. Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng được yêu cầu rà soát hoạt động neo đậu của các tàu vận tải và tàu chở hàng nhằm đảm bảo an toàn trong vịnh Đà Nẵng.

Công điện cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường, xã, đặc khu thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, giúp người dân nắm bắt tình hình và chủ động ứng phó. Các địa phương cần đặc biệt chú ý đến an toàn hồ chứa nước, kiểm tra thiết bị, lực lượng ứng trực và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực hạ lưu đập.

Theo ghi nhận tại Âu thuyền Thọ Quang, hàng trăm tàu cá của ngư dân TP Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đã khẩn trương trở về neo đậu an toàn. Nhiều ngư dân tranh thủ gia cố dây neo, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

XUÂN QUỲNH