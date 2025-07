Ứng phó bão số 3: Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có mưa và gió cấp 6

Các tàu đánh cá đã được lực lượng chức năng Đặc khu Bạch Long Vĩ và ngư dân đưa lên bờ tránh bão an toàn. Ảnh: TTXVN

Sẵn sàng ứng phó bão số 3, Đặc khu Bạch Long Vĩ đã tổ chức trực ban nghiêm túc; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Trưởng phó các khu dân cư kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện huy động tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với Trạm rađa 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển Bạch Long Vĩ khẩn trương đưa phương tiện về nơi tránh bão an toàn. Công an Đặc khu chủ động làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân nhất là các phương tiện trên bờ đường dạo âu cảng theo phương án.

Văn phòng UBND đặc khu phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nơi ở tại nhà thi đấu đa năng sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân và ngư dân đến tránh bão an toàn.

Ban quản lý cảng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Công an Đặc khu, Ban chỉ huy Quân sự Đặc khu, Trưởng khu dân cư số 2 tổ chức chuẩn bị sơ tán 8 hộ dân khu vực mép nước đường dạo âu cảng khi có nhu cầu.

Tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đang gấp rút triển khai công tác phòng chống bão số 3. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh đây là cơn bão mạnh, có sức ảnh hưởng lớn, do đó, việc phòng chống bão phải được tập trung cao độ. Giai đoạn trước bão là vô cùng quan trọng, thời gian không còn nhiều, các đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản nhất là các vị trí xung yếu, cầu tàu, bến cảng, khu hậu cần dịch vụ cảng, khẩn trương chằng chống, hạ thấp độ cao xếp tầng các container, cẩu trục, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện thủy neo đậu nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chú trọng bảo vệ các vị trí xung yếu, các công trình đang thi công, khu vực nuôi trồng thủy sản; có phương án di dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản trước, trong và sau bão.

>>> Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại Đặc khu Cô Tô

Theo TTXVN