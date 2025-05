Bảo vệ bảo vật quốc gia: Có của phải biết giữ

Xót xa nỗi đau di sản

Trước vụ phá hoại “Ngai vua triều Nguyễn” ở Di tích cố đô Huế, đã có nhiều sự việc đau lòng khiến bảo vật quốc gia "rơi rụng", chỉ vì công tác bảo tồn theo kiểu “có của mà không biết giữ”.

Tháng 4-2014, trong dịp tổ chức lễ hội chùa Long Đọi Sơn và công bố Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với bia Sùng Thiện Diên Linh tại chùa Long Đọi Sơn (xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam), nhóm thợ thi công chỉnh trang khuôn viên chùa sau khi lát nền, quét vôi, do thấy xi măng vôi ve bắn vào bia Sùng Thiện Diên Linh nên đã dùng chổi, bàn chải sắt để làm sạch bia! Điều này gây hệ lụy nghiêm trọng, không chỉ làm giảm giá trị của bảo vật quốc gia mà còn gây phản cảm trong mắt khách tham quan.

Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong việc bảo tồn di sản có lẽ là việc bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí (được công nhận bảo vật quốc gia năm 2013) bị hư hại sau khi làm vệ sinh tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vào giữa năm 2019. Theo đó, bảo tàng đã giao việc vệ sinh tác phẩm cho một người không có kinh nghiệm về bảo tồn di sản. Người này đã dùng nước rửa chén, bột chu, thậm chí là cả giấy nhám... để làm sạch bức tranh! Kết quả thẩm định sau đó đã xác nhận, bảo vật này đã bị hư hỏng hơn 30%, tác động đến cả góc độ tinh thần, không gian, không khí, phần linh hồn của tác phẩm (theo kết luận của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm).

Dù chưa đến mức hư hại nhưng chuyện có của mà chưa biết giữ cũng xảy ra với súng thần công triều Nguyễn (được công nhận bảo vật quốc gia năm 2013) hiện đang được Bảo tàng Hà Tĩnh quản lý, lưu trữ. Do dự án xây Bảo tàng Hà Tĩnh chậm triển khai, khiến bảo vật phải “ở nhờ” tại Thư viện tỉnh Hà Tĩnh, nơi còn không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo quản, trưng bày của bảo tàng, chứ chưa nói đến tiêu chuẩn bảo quản bảo vật quốc gia.

Việc bảo quản ra sao các bảo vật quốc gia không phải là đơn giản. Vụ cháy chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) vào cuối năm 2024, đã gây hư hỏng nghiêm trọng cho một bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen (được công nhận năm 2021). Nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực cũng đặt ra một vấn đề nan giải: một số bảo vật quốc gia là hiện vật gắn liền với cộng đồng và thuộc về các nghi thức tín ngưỡng, nên việc đóng khung, lộng kính, cử đội bảo vệ hay trưng bày hiện vật bản sao là điều rất khó thực hiện.

Không để xảy ra trường hợp tương tự vụ việc bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về xử lý thông tin phản ánh về vụ bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Huế khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn", đề xuất giải pháp bảo quản, phục hồi theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Đồng thời, UBND TP Huế chỉ đạo rà soát tổng thể, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh, an toàn Di tích Cố đô Huế và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc Di tích Cố đô Huế cũng như công tác quản lý di tích trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, phát hiện từ sớm và sẵn sàng ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại, phá hoại. Bộ VH-TT-DL chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc; tăng cường biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia đã được công nhận và hiện vật, cổ vật có giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật.

