Bảo vệ chính trị nội bộ gắn liền công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Chiều 11-7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2023), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, toàn lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Cục An ninh chính trị nội bộ làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Cần nhận thức sâu sắc rằng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn chặt và góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng đánh giá, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, xác lập những điểm mới về lý luận trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải pháp trong tình hình mới. Nghiên cứu chỉ rõ được các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ và những nội dung công tác chiến lược trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên; nhất là với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tấn công trực diện, phủ định, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin - truyền thông.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên đầu tư về mọi mặt để xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ; luôn ý thức sâu sắc rằng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” để lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng luôn là “thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.