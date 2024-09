Bắt 2 người mua bán trái phép 2,55 tấn chất độc Xyanua

Ngày 18-9, Công an TPHCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ (sinh năm 1985, ngụ quận 1), Nguyễn Đức Thành Huy (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Định) về tội “Mua bán trái phép chất độc” quy định tại Điều 311 Bộ luật hình sự.